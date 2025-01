La FFF soutient la DNCG après les propos de John Textor

Solidarité institutionnelle.

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, la FFF a réagi aux propos tenus par John Textor sur les antennes de RMC lundi soir. Après la réponse de la LFP, c’est au tour de la fédé de défendre la DNCG, dont les décisions concernant l’OL ne font pas sens pour le patron du club rhodanien.

Une réunion à venir concernant la situation financière des clubs français

La 3F a « réaffirmé son soutien et sa pleine confiance » envers le gendarme financier du foot français, affirmant que celui-ci « agit en totale indépendance et avec une parfaite intégrité dans ses analyses ». Dans ce même communiqué, elle n’a pas souhaité émettre d’autres commentaires concernant les autres déclarations de John Textor, notamment sur le PSG et Vincent Labrune.

Par la voix de son président Philippe Diallo, la FFF a en parallèle rappelé qu’une réunion devrait être organisée avec la LFP et les clubs pour évoquer la situation financière compliquée des clubs français et émettre des solutions. La date de celle-ci n’a en revanche pas été communiquée.

Le trio Labrune-Nasser-Textor dans la même pièce, ça promet.

Enzo Sternal et l’OM, l’impuissance face à l’impatience