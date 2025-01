L’entraîneur des gardiens de l’équipe de France défend Lloris sur les penaltys

Les points sur les i et les barres sur les t.

Régulièrement pointé du doigt pour son manque de réussite dans l’exercice des penaltys, Hugo Lloris peut compter sur un soutien de poids. Entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Franck Raviot s’est confié sur le sujet dans le podcast La Voix des gardiens. « Moi, je sais ce que l’on a fait. Je sais le temps qu’on a passé, affirme-t-il. Je sais le temps que les analystes vidéo ont passé, parfois à des heures tardives de la nuit, je sais ce que l’on a mis en place avec Hugo, je sais le temps que Hugo a passé devant les écrans à décoder, à décrypter, à noter. »

« Ça me dérange quand les gens parlent et ne savent pas »

Alors que le supposé manque d’importance donné à l’exercice par le staff des Bleus a régulièrement fait débat ces dernières années, Raviot en veut aux détracteurs de son protégé. « Ça me dérange quand les gens parlent et ne savent pas. […] Ce n’est pas de la maladresse, c’est de la malhonnêteté mal placée, affirme-t-il encore. Parfois, quand on fait tout et que ça se passe bien, on est les plus heureux. Quand ça ne se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe, nous sommes les plus malheureux. »

Il y a forcément plus souvent des raisons d’être heureux avec Mike Maignan.

