Rivaldo remet Neymar à sa place

L’ego des footballeurs est sensible.

À défaut de parler sur le terrain, Neymar parle en dehors. Au cours d’un entretien avec Romário, le joueur d’Al-Hilal a ainsi imaginé qui il aurait remplacé dans le onze du Brésil lors de ses dernières victoires en Coupe du monde. Il estime ainsi qu’il aurait joué à la place de Dunga en 1994, et à celle de Rivaldo en 2002. Celui-ci a immédiatement tenu à remettre l’église au milieu du village en envoyant, non pas une simple story, mais une publication entière sur Instagram. « J’ai entendu Neymar dire qu’à son apogée, il aurait pu jouer à ma place lors de la Coupe du monde 2002. Honnêtement, je reconnais son talent et sa qualité, et je crois même qu’il aurait pu faire partie de cette équipe, mais jouer à ma place aurait été une autre histoire », assure celui qui évoluait alors au FC Barcelone.

« Personne ne pouvait prendre ma place »

« Avec tout le respect et l’admiration que j’ai pour lui, je peux dire avec 100 % de certitude que cela ne serait pas arrivé. À l’époque, j’étais tellement concentré, déterminé et désireux de remporter le titre mondial que personne, quel que soit son niveau au sommet de sa carrière, ne pouvait prendre ma place. Je dis cela avec beaucoup d’amour et de respect, mais aussi avec la confiance de quelqu’un qui a vécu ce moment et qui sait à quel point je me suis battu pour devenir champion du monde. » Apparemment vexé, Rivaldo a un peu plus marqué son territoire en accompagnant son texte d’une photo où il brandit le trophée et d’une vidéo de ses highlights du tournoi.

Neymar a essayé d’éteindre l’incendie tant bien que mal en répondant sous cette publication : « Du calme, mon ami… Tous les joueurs brésiliens qui ont participé à la Coupe du monde se sont investis et se sont concentrés à 100 %… Certains ont atteint l’objectif ultime, d’autres malheureusement non et cela fait partie du football. Je t’ai toujours respecté et je ne m’attribuerai jamais le mérite de ce que tu es dans le football brésilien… C’était juste un choix à faire entre vous trois et tu ne veux pas que je prenne Ronaldo et Ronaldinho, non ? »

Les jeunes ne respectent plus rien, même pas les anciens.

Un but complètement fou au Brésil