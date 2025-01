Neymar pourrait découvrir Chicago

Avec le numéro 23, ça aurait peut-être de la gueule.

En fin de contrat l’été prochain à Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar devrait quitter le Golfe à l’amiable et même plus tôt que prévu. D’après L’Équipe, Al-Hilal pourrait en effet indemniser le Brésilien – actuellement blessé aux ischio-jambiers – afin de le laisser partir en ce mois de janvier, soit cinq mois avant le terme de son contrat. Et parmi les prétendants, si le nom de l’Inter Miami revient sans cesse, celui du Chicago Fire, toujours en Major League Soccer, est devenu une réelle possibilité. Ambitieuse, la franchise de l’Illinois souhaiterait s’inspirer du projet Miami (ou Los Angeles Galaxy avec David Beckham puis Zlatan Ibrahimović) en enrôlant une tête d’affiche.

Des représentants du Chicago Fire sont d’ailleurs présents en Europe, où ils ont pu rencontrer le père de Neymar et son conseiller, Pini Zahavi. Chicago serait disposé à offrir des émoluments similaires à ceux de Messi en Floride, mais Neymar Senior souhaiterait négocier cette offre à la hausse. Arrivé en août 2023, Neymar n’a pu disputer que sept rencontres (un but) avec Al-Hilal en raison de nombreuses blessures, dont une rupture du ligament croisé du genou gauche.

