Pronostic Chicago Toronto : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Chicago prend feu face à Toronto

Balbutiant pendant la première partie du championnat, Chicago s’est totalement relancé ces dernières semaines. En effet, le Fire vient de s’imposer lors de 4 des 5 dernières journées et s’est totalement relancé dans la course aux play-off. En milieu de semaine, les joueurs de l’Illinois ont réalisé un joli coup double en prenant les 3 points face à un de leurs adversaires directs, Montréal (3-0). Parfaitement rentré dans son match, Chicago a fait la différence en 30 minutes avec 3 buts inscrits par Gutierrez, Haile-Selassie et Shaqiri. L’international suisse s’est mis en évidence dans cette rencontre avec son but, mais aussi en délivrant une passe décisive. Désormais 9e, Chicago occupe le dernier strapontin pour disputer les barrages. Sur une excellente dynamique, le Fire ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Toronto est l’une des grosses déceptions de la saison en MLS. Cette équipe comporte des stars comme Lorenzo Insigne ou Federico Bernardeschi, mais peine à se montrer à son avantage. À quelques encablures de la fin du championnat, la franchise canadienne se trouve en avant-dernière position à l’Est. Incapable de gagner un match depuis 8 journées, Toronto reste même sur 5 revers de rang en championnat, dont la dernière en date contre St Louis (0-1). Lors de ces 5 défaites, le club canadien a seulement inscrit un but. Cette opposition met aux prises deux formations aux dynamiques différentes, Chicago devrait surfer sur sa bonne condition pour accrocher un nouveau succès face à Toronto et se rapprocher ainsi des barrages.

► Le pari « Victoire Chicago » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Chicago n’encaisse pas de but » est coté à 2,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chicago – Toronto :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Chicago – Toronto encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Chicago Montréal : Analyse, cotes et prono du match de MLS