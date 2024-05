Pronostic PSG Dortmund : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions (+100€ de bonus offerts en CASH)

Ce mardi, c’est l’heure de l’énorme affiche de Ligue des Champions, et nous on vous propose nos pronostics PSG – Dortmund. Et si vous souhaitez parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT REEL !

100€ offerts en CASH pour parier sur PSG – Dortmund !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour l’énorme match retour que tout le monde attend !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics PSG Dortmund

► Le pari « Victoire PSG et Plus de 2,5 buts » est coté à 1,76 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « PSG se qualifie » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le pari « PSG gagne et Mbappé buteur » est coté à ? chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner ?€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le PSG recherche son efficacité

Le Paris Saint-Germain est à 90 minutes, voire un peu plus, d’une finale de la Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif, le club de la capitale va devoir faire plus que lors du match aller à Dortmund. En effet, en Allemagne, les Parisiens se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0) mais ont manqué d’engagement tout au long de la partie. Grâce à leur talent individuel, les joueurs de Luis Enrique se sont créés plusieurs opportunités avec notamment ce double poteau de Mbappé et Hakimi, ou un raté de Dembélé. Depuis sa défaite en Allemagne, le PSG se prépare pour cette rencontre retour et n’a pas disputé de match le week-end dernier en Ligue 1, où le club est déjà champion. A l’instar de ce qu’ils avaient fait contre Barcelone au tour précédent, le PSG doit se montrer acteur de son match.

Dortmund y croit

Le Borussia Dortmund a fait la moitié du chemin en s’imposant lors du match aller avec une réalisation de son avant-centre Fullkrug (1-0). Lors de cette rencontre, le BVB a montré toute sa force avec un potentiel offensif de premier plan avec les Sancho, Adeyemi ou Fullkrug. En revanche, les Allemands s’en sont bien sortis sur le plan défensif en évoluant très bas pour éviter le piège de la profondeur face à la vitesse du PSG, mais ils ont tout de même concédé pas mal d’occasions franches malgré la prestation adverse très moyenne. Contrairement à la bande de Luis Enrique, le BVB était engagé en Bundesliga le week-end dernier où il s’est défait d’Augsbourg (5-1) avec un excellent Marco Reus qui dispute ses derniers matchs au club après avoir passé 12 années à Dortmund. Le Borussia, toujours 5e de Bundesliga, s’est assuré de participer à la prochaine campagne de Ligue des Champions. En battant le PSG à l’aller, le club a fait obtenir à l’Allemagne un coefficient UEFA qui lui permet d’envoyer 5 clubs en C1.

Paris sans Hernandez, Dortmund au complet

Lors du but allemand à l’aller, le PSG a également perdu son défenseur international français Lucas Hernandez. Blessé, l’ancien joueur du Bayern souffre d’une rupture des ligaments croisés qui l’éloignera des terrains pendant 6 mois. Pour le remplacer et accompagner Marquinhos, Luis Enrique devrait miser sur Beraldo. Bon dans la relance, le Brésilien doit élever le curseur au niveau de l’agressivité. Pour le reste, on devrait avoir un XI classique avec Hakimi et Nuno Mendes sur le flanc. Le Portugais est passé au travers de son match aller face à Sancho et doit une revanche à ses supporters. Impressionnante au tour précédent, l’attaque composée par Dembélé, Barcola et Mbappé doit retrouver son efficacité pour permettre au PSG de passer ce tour. En face, Dortmund devrait aligner un XI semblable à celui de l’aller. En effet, Terzic avait réussi un joli coup tactique en défendant très bas pour contrer la vitesse des attaquants parisiens. De plus, Sancho avait été un élément très percutant sur son côté et avait largement gagné son duel face à Nuno Mendes. Devant, Fullkrug a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer. Défensivement, Hümmels et Schloterbeck devraient être mis plus sous pression que lors du match aller.

Les compos probables pour PSG – Borussia Dortmund :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.

Dortmund : Köbel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Fullkrüg.

Paris se reprend au Parc des Princes

Lors du match aller, le PSG a failli sur les fondamentaux, à savoir la combativité et l’engagement. Conscients de leur performance, les Parisiens vont vouloir se reprendre devant leur public pour ne pas manquer ce grand rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions. Ce mardi, le PSG ne peut pas avoir de regrets et va devoir mettre tous les ingrédients nécessaires dans ce type de rencontre, engagement, combativité et efficacité. Pour atteindre cet objectif, Paris doit également se montrer clinique à la finition et compte notamment sur Mbappé dans ce domaine. Le bondynois avait réalisé une prestation mitigée à l’aller et doit montrer qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. D’autant qu’il dispute son dernier match européen avec son club au Parc des Princes et aura à cœur de briller. Ce mardi, Paris doit s’inspirer de son état d’esprit de Barcelone, où le collectif parisien avait certainement livré l’une de ses meilleures performances et où Mbappé avait marqué un doublé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic PSG Borussia Dortmund encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs