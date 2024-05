Pronostic Notthingham Forest Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea trébuche (encore) à Forest

Remonté en Premier League il y a 2 ans après 18 saisons passés en seconde division, Nottingham Forest garde la tête en dehors de l’eau grâce aux 3 petites unités qui les sépare de la zone rouge, et des trois clubs qui avaient été promus cette saison (Luton, Burnley, Sheffield). Malgré un projet ambitieux ainsi qu’un mercato 2023 qui avait fait parler, le club des Midlands peine souvent a enchaîner les bons résultats, n’ayant enchaîné au maximum que 2 matchs de suite sans s’incliner cette saison. Récemment, les joueurs de Forest ont pris les 3 points sur le terrain de Sheffield (1-3) alors qu’ils restaient sur 4 rencontres sans vaincre (3D, 1 N). Ils seraient probablement sauvés s’ils l’emportent ce samedi, en espérant autre chose qu’une victoire de Luton.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Pour leur part, les Blues peuvent se targuer de prendre part au sprint final pour la course aux dernières places européennes, quand bien même l’objectif semblait irréalisable il y a encore quelques semaines. En effet, malgré l’irrégularité chronique des hommes de Pochettino, Chelsea a profité de ses bons résultats récents, ainsi que des contres performances de Manchester United et de West Ham pour grimper à la 7e place de Premier League. Le club londonien a parfaitement géré un calendrier pourtant intense où il rencontrait successivement 4 formations du Top 10 du championnat anglais. Les Blues ont notamment écarté Tottenham (2-0), avant d’humilier West Ham à Stamford Bridge (5-0), complétant enfin deux rencontres de suite sans encaisser le moindre but. Mais comme ils l’ont prouvé lors de leurs 6 derniers déplacements sans victoire, les coéquipiers du prodige Cole Palmer ont bien du mal hors de leurs bases cette saison, et pourraient voir Notthingham Forest au moins conserver le point du match nul.

► Le pari « victoire Nottingham Forest ou nul » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « egalité au bout de 60 minutes » est coté à 2,4 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 240€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nottingham Forest – Chelsea :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Notthingham Forest Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !