Nottingham Forest récupère Hudson-Odoi

Coup de CHO à Londres.

Annoncé proche du Bayern à l’hiver 2019 et passé à une lettre près de le faire l’été dernier – il a passé la saison en prêt au Bayer Levrkusen -, Calum Hudson-Odoi laisse de côté ses rêves d’Allemagne pour filer à Nottingham Forest. Après Nuno Tavares et Nicolás Domínguez, les seizièmes du dernier championnat d’Angleterre s’offrent leur troisième recrue ce vendredi avec l’attaquant de 22 piges. Celui qui compte trois sélections avec l’Angleterre a signé jusqu’en juin 2026 avec Forest où il ne sera sans doute pas dépayser par la profondeur de l’effectif.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Callum Hudson-Odoi ✍️#NFFC | #WelcomeCallum 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023

Formé chez les Blues, où il est arrivé en 2007, Hudson-Odoi a disputé plus de 150 rencontres avec Chelsea et s’est forgé un joli petit palmarès dans la capitale anglaise sans jamais parvenir à vraiment s’imposer. Il tentera de le faire dans l’Est des Midlands après ce transfert estimé à moins de six millions d’euros, une somme plutôt faible pour une transaction entre anglais.

Autant dire que Chelsea voulait absolument s’en débarrasser.

