Chelsea retourne Nottingham

Nottingham Forest 2-3 Chelsea

Buts : Boly (16e) & Hudson-Odoi (74e) pour les Reds // Mudryk (8e), Sterling (80e) & N. Jackson (82e) pour les Blues

Blue Velvet.

Bousculé à Nottingham, et même deux fois mené au score (avec notamment un joli pion de Callum Hudson-Odoi, ancien de la maison), Chelsea a tout de même réussi à s’imposer au City Ground (2-3), grâce à deux buts coup sur coup, dans les dernières minutes. Un troisième succès de rang qui permet à Christopher Nkunku et ses collègues de revenir à hauteur de Newcastle à la sixième position, dernier strapontin européen. Même si les Magpies, accrochés par Brighton plus tôt dans l’après-midi (1-1), possèdent une meilleure différence de buts (22 contre 12).

CHELSEA RENVERSE COMPLÈTEMENT LE MATCH ! 🤯 2 buts en 2 minutes grâce à Sterling et Jackson, les Blues mènent 3-2 ! 😳#NFOCHE| #PremierLeague pic.twitter.com/xmHaopeAuz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2024

Voir Chelsea galérer pour accrocher une place en barrages de Ligue Europa Conférence : voilà où on en est, en 2024.