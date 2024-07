Lucy Bronze à Chelsea

« She’s coming home. »

Chelsea a officialisé la signature de Lucy Bronze ce mercredi. Arrivée libre du FC Barcelone, l’arrière droite anglaise de 32 ans va découvrir son cinquième club anglais, après Sunderland, Everton, Liverpool et Manchester City. Elle s’est s’engagée pour un contrat de deux ans. Avec son immense palmarès – avec notamment cinq Ligues des champions, deux titres de Women’s Super League, trois titres de championnat français et deux championnats espagnols –, l’ancienne joueuse de l’Olympique lyonnais devient déjà l’un des transferts les plus importants de l’été pour le football féminin.

Lucy Bronze. Chelsea player. pic.twitter.com/Br45nnjdLw — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 17, 2024

Attendue par le vestiaire des Blues pour son « expérience et son leadership », la joueuse anglaise pourra espérer enrichir son palmarès avec une sixième coupe aux grandes oreilles avec les championnes en titre de la Super League féminine.

Une Bronze qui vaut de l’or.

