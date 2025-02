Sonia Bompastor toujours invincible avec Chelsea

C’est qui la patronne ?

Leader incontestable de la Women’s Super League, Chelsea a signé sa douzième victoire en treize journées dimanche. Les Blues ont fait chuter Aston Villa à Villa Park (0-1). La défense des Villans a craqué en fin de rencontre lorsque Maya Ramirez s’est échappée sur le côté. L’infortunée Sarah Mayling a envoyé le centre de la Colombienne dans ses propres filets, sous la pression de Maika Hamano (82e). Tout roule pour les joueuses de Sonia Bompastor, qui compte sept points d’avance sur Manchester United et qui demeurent invaincues toutes compétitions confondues. Une sacrée performance pour une équipe qui a déjà affronté Arsenal deux fois et qui évolue dans le championnat européen le plus compétitif.

<iframe loading="lazy" title="Chelsea’s Late Winner Seals the Deal! | Aston Villa v Chelsea | Highlights | Barclays WSL 2024-25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/zmnHY2iEfj4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les Londoniennes ont remporté 20 de leurs 21 matchs cette saison. Seul Leicester a réussi à s’opposer à la machine bleue, en décembre (1-1). Aucun club n’a réussi à finir invaincu en WSL depuis le passage à 12 équipes jusqu’à présent. Les Blues étaient parties pour réaliser l’exploit en 2019-2020, mais le championnat s’était arrêté en cours de route.

Une statue pour Bompastor si elle accomplit ce qu’Emma Hayes n’a pas réussi.

