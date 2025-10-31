Jordan Pickford est fan de Hannah Hampton

Vrais reconnaissent vrais.

Records et franc-parler, Jordan Pickford sait de quoi il parle quand il s’agit du poids de sa fonction. Invité par la BBC il a évoqué la montée en puissance de Hannah Hampton. Le portier d’Everton n’a pas caché son admiration pour celle qui incarne, avec Mary Earps, le renouveau du poste chez les Lionesses.

Une histoire de vécu

« Elle a été incroyable cet été, a fait de grands arrêts, et sa relance est folle », a-t-il confié, en référence à sa fameuse passe décisive durant l’Euro. Avant de souligner la trajectoire cabossée de la jeune gardienne passée par Aston Villa : « Elle a eu son lot de défis à surmonter. Le chemin n’est jamais simple quand tu veux devenir la numéro 1 en sélection. Mais elle est revenue plus forte. »

🗣️“She did amazing in the summer!” 👏 One England number one praises another England number one 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 pic.twitter.com/TBeTUl3a4r — BBC Sport (@BBCSport) October 31, 2025

Pickford sait de quoi il parle. Quand il voit la portière de Chelsea afficher la même folie douce, il se reconnaît un peu en elle. Jusqu’à ce geste culte en séance de tirs au but, lorsque la gardienne anglaise a discrètement dégagé la bouteille d’analyse de l’équipe adverse, celle où figurent les préférences de tir des joueuses : « Si moi je faisais ça, la presse me détruirait. »

Sauf si c’est pour gagner un trophée derrière, Jordan.

