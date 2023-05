Quand Jordan Pickford arrête un penalty grâce à une bouteille antisèche

Après les bourdes, la gourde.

Lundi, le gardien d’Everton Jordan Pickford a repoussé le penalty tiré plein centre de son compatriote Maddison, l’empêchant de faire le break pour Leicester, grâce à une belle combine, comprenant une feuille, un stylo et une bouteille d’eau. Les caméras ont remarqué cette sorte d’ordinateur de bord cylindrique coloré orné de statistiques des différents tireurs de penalty des Foxes. Ces informations analysées par le portier des Toffees lui ont permis d’éviter à son équipe une dix-huitième défaite cette saison (2-2, score final). Dans son interview d’après match, le portier a admis avec arrogance et roublardise avoir bien fait ses devoirs au micro de Sky Sports : « Madders, il faut qu’il apprenne sa leçon ! Il ne joue pas au poker, à ce qu’il paraît. »

"Madders needs to learn his lesson" 😉

Safe to say, Jordan Pickford enjoyed that penalty save 😅 pic.twitter.com/26BOiNhCfX

