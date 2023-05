Leicester et Everton assurent le show, sans se départager

Leicester 2-2 Everton

Buts : Söyüncü (22e) et Vardy (34e) // Calvert-Lewin (15e SP) et Iwobi (54e)

À couteaux tirés.

Le duel de relégables entre Leicester et Everton a offert du spectacle, mais pas de vainqueur ce lundi (2-2). Everton est parti pied au plancher, et Daniel Iversen a dû sortir le grand jeu pour enlever du bout des doigts le tir d’Alex Iwobi (8e). Dominic Calvert-Lewin a concrétisé cette bonne entame en transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu en étant bousculé par Timothy Castagne (1-0, 15e). Contre le cours du jeu, Leicester est revenu à hauteur grâce à un centre de Harvey Barnes, une remise de Wout Faes et une reprise rasante de Çağlar Söyüncü (1-1, 22e). Rusés, les Foxes ont ensuite poignardé leur adversaire sur une récupération de Youri Tielemans dans le rond central, immédiatement suivie d’une passe en profondeur de James Maddison pour Jamie Vardy. L’attaquant a alors tranquillement éliminé Jordan Pickford pour renouer avec le chemin des filets au King Power Stadium, où son dernier but en championnat datait du 22 mai 2022 (2-1, 34e).

Iversen a poursuivi ses exploits en s’opposant à Dwight McNeil (42e), puis à Calvert-Lewin à bout portant (43e). Leicester a répondu en sortant les crocs, mais le piqué de Vardy s’est écrasé sur la barre (43e), et le penalty de Maddison, frappé plein centre, a été repoussé par Pickford (45e+9). Iwobi a égalisé d’une reprise au deuxième poteau (2-2, 54e), et il a fallu un grand Iversen pour empêcher Everton de basculer en tête. Le portier danois a sorti une intervention héroïque devant Calvert-Lewin (77e) et a encore écœuré Abdoulaye Doucouré (89e). Pickford s’est montré bien moins brillant, et aurait même pu coûter le match à sa formation en perdant un ballon le long de la ligne de touche. Heureusement pour lui, la frappe instantanée de Vardy a filé à côté (80e). Leicester s’extirpe de la zone rouge, où demeure Everton, mais attendra pour vraiment souffler, puisqu’un seul point sépare le 16e du 19e.

Intense.

Leicester (4-2-3-1) : Iversen – Castagne, Faes, Söyüncü, Thomas (Kristiansen, 88e) – Soumaré, Ndidi (Daka, 61e) – Tielemans, Maddison, Barnes (Praet, 88e) – Vardy. Entraîneur : Dean Smith.

Everton (4-3-3) : Pickford – Mykolenko, Tarkowski, Keane, Coleman (Patterson, 45e+4) – Doucouré, Gueye, Gamer – McNeil, Calvert-Lewin, Iwobi. Entraîneur : Sean Dyche.

