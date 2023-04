Pronostic Leicester Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester réussit une belle opération devant Everton pour le maintien

Les deux équipes et leurs supporters peuvent trembler. A commencer par Leicester (18e), premier relégable de Premier League à un point du 17e, Nottingham Forest. Les Foxes ont toutefois montré ces dernières semaines le visage d’une équipe loin d’être abattue et qui se battra jusqu’au bout. Depuis l’intronisation de Dean Smith au poste d’entraîneur, Leicester a été impuissant chez l’ogre Manchester City (3-1) mais s’est relevé en prenant 4 points sur 6 devant Wolverhampton (2-1) et Leeds (1-1). Dans le sillage de ses derniers résultats, l’ancien champion d’Angleterre peut se rassurer un peu plus ce lundi devant ses supporters.

Everton a déjà vécu cette peur de descendre en Championship, pas plus tard que la saison dernière. Les Toffees restent en bien mauvaise posture, à la 19e place avec un petit point de retard sur leur adversaire du jour. Alors qu’il leur restera 4 journées à jouer après ce choc de bas de classement, ils ne trouvent plus les clefs après un regain de forme à l’arrivée de Sean Dyche. Le déclic offiensif se fait toujours attendre pour la plus mauvaise attaque de Premier League, à la recherche d’une victoire depuis le 11 mars (3 nuls, 3 défaites). Elle n’a pas pu éviter une lourde défaite, à domicile, contre Newcastle (1-4) lors de la dernière journée et pourrait chuter sur la pelouse d’une équipe de Leicester retrouvée.

