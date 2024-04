Pronostic Naples AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma conserve au moins le nul à Naples

Sacré champion haut la main lors de la saison dernière, soulevant son premier titre de Serie A depuis 1990, le Napoli n’a pas su enchaîner en cet exercice 2023-2024. C’est même le moins qu’on puisse dire, puisque les Azzurri pourraient se diriger vers une saison blanche s’ils ne bougent pas de la 8e place du championnat, potentiel pire classement du club depuis 15 ans. Rejoint au score face au Frosinone lors de la J32 (2-2), les Napolitains pensaient pouvoir rebondir sur le terrain d’Empoli le week-end suivant. Il n’en a rien été, puisque les 16e du championnat italien l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à un but dès les premiers instants du match. Difficile alors de voir les protégés de Calzona faire la différence sur ce sprint final, même s’ils entrevoient un calendrier plutôt clément après cette rencontre face à la Roma.

En face, la Roma reste fidèle à elle-même. Trop faible et irrégulière pour jouer les premiers rôles, comme depuis quelques années, la formation de la capitale (5e) colle au wagon qualificatif à la C1 dans l’espoir de voir un faux pas de ses rivaux. Cela aurait pu être pire, tant l’arrivée de Daniele Rossi sur le banc romain avait fait du bien dans les têtes et sur le terrain. Quoi qu’on en dise, la Roma garde son statut de grand d’Europe, puisqu’elle vient de se qualifier pour son 4e dernier carré de compétition européenne de suite, sortant victorieux de la double confrontation face à l’AC Milan en quarts (3-1). Ils joueront les Invincibles du Bayer Leverkusen pour tenter de participer à une deuxième finale de C3 d’affilée. Petit trou d’air cependant depuis la qualif’, car la Roma s’est d’abord inclinée sur son terrain face à une valeureuse formation de Bologne (1-3), avant de l’emporter en déplacement à l’Udinese (1-2) dans une rencontre à terminer. Avec l’Atalanta sur ses bottes, la formation de la Louve a besoin face à Naples si elle veut conserver sa cinquième place.

