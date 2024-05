Olise et Crystal Palace déplument Manchester United

Crystal Palace 4-0 Manchester United

Buts : Olise (13e, 66e), Mateta (40e), Mitchell (58e)

Une fessée.

Apathique et diminué par des absences, Manchester United s’est fait désosser ce lundi soir par Crystal Palace en clôture de la 36e journée de Premier League (4-0). Tout commence de la pire des manières pour les hommes d’Erik ten Hag. Après un rush plein axe, Olise ne se pose pas de question et trompe Onana d’une frappe croisée (1-0, 13e). Le huitième pion de la pépite française cette saison. Sonnés, les Red Devils réagissent timidement. Højlund pense permettre à son équipe de revenir à la hauteur des Eagles, mais son but est justement refusé pour une poussette sur le portier adverse (25e). C’est finalement Palace qui prend le large : lancé en profondeur par Richards, Mateta mystifie Evans grâce à un crochet avant de conclure d’un tir puissant au premier poteau (2-0, 40e).

Si Casemiro pense relancer United sur un coup franc d’Eriksen, son but est à son tour refusé pour une position de hors-jeu (53e). Eze, après un une-deux avec Olise, passe à quelques centimètres de tuer le suspense, mais sa tentative n’accroche pas le cadre (55e). Dans la foulée d’un centre de Warton après un corner, Andersen oblige Dalot à remettre malgré lui le ballon sur Mitchell, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond (3-0, 58e). Le cauchemar ne s’arrête pas là. Sur une perte de balle de Casemiro aux abords de la surface, Olise hérite du cuir côté droit avant de porter le coup de grâce d’une magnifique frappe enroulée du gauche (4-0, 66e). Edouard fracasse le poteau (90e+1) en fin de rencontre, mais le score en reste là. À la suite de cette piètre performance, Manchester United, qui compte un match en moins, reste englué à la 8e place et enchaîne un cinquième match sans victoire à l’extérieur.

Rien de mieux pour préparer la réception d’Arsenal dimanche.