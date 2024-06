Le Bayern prêt à casser sa tirelire pour Michael Olise ?

La colonie française du Bayern va reprendre de l’épaisseur.

Au vu de la saison écoulée à Crystal Palace, il était attendu que Michael Olise attise les convoitises cet été. Juillet n’a même pas encore pointé le bout de son nez que le destin du jeune ailier français pourrait déjà être réglé. Selon les informations de plusieurs médias anglais, Olise se serait d’ores et déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de cinq ans avec… le Bayern Munich. Le club allemand serait maintenant prêt à faire sauter la clause libératoire du joueur, estimée aux alentours de 70 millions d’euros. Chelsea, déjà intéressé par le Français l’été dernier et encore aux aguets récemment, s’est finalement retiré des négociations, alors que les Bavarois avancent l’argument non négociable de figurer en Ligue des champions la saison prochaine. Reste à savoir si Olise, appelé par Thierry Henry pour participer aux Jeux olympiques, sera bloqué ou non par Vincent Kompany, comme celui-ci a procédé pour Mathys Tel.

Entre Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry et Michael Olise, il va y avoir bataille à droite au Bayern.

Non vacciné pendant le Covid, Kimmich s'est senti abandonné par le Bayern