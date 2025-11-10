Les supporters grenoblois tirent la sonnette d’alarme

La montagne à gravir est haute, très haute.

Grâce à deux victoires de rang, Grenoble s’est replacé à la dixième place de Ligue 2. Un rang au cœur du ventre mou qui ne change pas vraiment de ces dernières années. Mais les supporters ont en marre et ont décidé de se faire entendre. Le groupe de la Tribune Ouest a fait savoir qu’il allait organiser une conférence de presse, mercredi, pour mettre les points sur les i.

Trading et infrastructures « indignes »

Depuis plusieurs semaines, les supporters isérois pestent à propos de la gestion du président Stéphane Rosnoblet. Selon eux, cela fait déjà trois ans que « la situation n’a eu de cesse de s’empirer, tant sur le plan sportif que structurel ».

🚨 COMMUNIQUÉ OFFICIEL TRIBUNE OUEST GRENOBLE 🚨 À lire et à partager ! pic.twitter.com/F6OaHrNJbr — TribuneOuest Grenoble (@TribuneouestG) November 6, 2025

Sur le premier point, ils critiquent vivement « la politique de recrutement basée sur le trading de jeunes joueurs inexpérimentés et un salary cap trop limité », ainsi que des infrastructures « indignes d’un club de Ligue 2 ». Quant aux problèmes structurels, les membres de la Tribune Ouest pointent plus globalement un sérieux manque de moyens et de personnel. Ils demandent également un meilleur ancrage territorial pour améliorer l’image du club.

Pour le moment, elle est sérieusement écornée.

