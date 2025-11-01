Ligue 2 : Dunkerque et Grenoble font chuter Reims et Amiens

Qui a dit que le milieu de tableau de Ligue 2 n’avait pas de spectacle à offrir ?

Au stade Auguste Delaune, Reims s’est cassé les dents sur une solide équipe de Dunkerque (2-3). Les Rémois avaient pourtant pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la demi-heure, sur un tir de Sergio Akieme à l’entrée de la surface, repoussé par le poteau sur le dos du malheureux gardien dunkerquois, Mathys Niflore (25e). Reims va cependant s’endormir au lieu de profiter de l’avantage, et concéder l’égalisation quasiment dans la foulée, la faute à la frappe croisée, du gauche, de Marco Essimi (39e). Au retour des vestiaires, Thomas Robinet a finalement offert la victoire aux siens sur penalty (48e), à la suite d’une poussette – vraiment généreuse – de N’Tamon Elie Ahouonon sur Gessime Yassine, qui touchait alors l’un de ses tous premiers ballons. Dunkerque passe septième, avec une place d’avance sur son adversaire du jour grâce à la différence de but.

Un peu plus à l’Est, c’est Amiens qui a subi la loi d’un autre visiteur : Grenoble (2-3). Un match marqué par les erreurs défensives. Opportuniste à la suite d’un mini-cafouillage Matthéo Xantippe a ainsi mis les Isérois devant (17e), suivi de Nesta Elphege à la réception d’un coup franc de Jessy Benet et dont le marquage adverse n’a pas fait honneur à son prénom (34e). Amiens a, malgré tout, trouvé la ressource pour revenir. D’abord grâce à Siaka Bakayoko, qui a profité de l’arrêt non-maîtrisé de Mamadou Diop pour suivre et pousser le ballon au fond (59e), puis avec Rayan Lutin, seul au moment de placer sa volée car complètement oublié au point de penalty (62e). À dix minutes du terme, c’est finalement Yadaly Diaby qui a eu le dernier mot pour Grenoble, en marquant un copier-coller du but de Bakayoko, avec, cette fois, Paul Bernardoni dans le rôle du gardien aux mains savonneuses (79e). Rien à signaler au classement : Amiens stagne à la douzième place, Grenoble se donne un peu d’air en remontant au quatorzième rang, avec trois points d’avance sur le barragiste Boulogne-sur-Mer.

Huit buts en deux matchs, soit le même total que celui de vendredi…en cinq rencontres.

Les résultats :

Reims 1-2 Dunkerque

Buts : Niflore (25e, CSC) pour les Rémois // Essimi (39e) et Robinet (48e, SP) pour l’ULSD

Amiens 2-3 Grenoble

Buts : Bakayoko (59e) et Lutin (62e) pour l’ASC // Xantippe (17e), Elphege (34e) et Yadaly Diaby (79e) pour le GF38

