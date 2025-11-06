Toni Kroos ne comprend pas le carton rouge de Luis Díaz

L’art d’être à contre-courant.

Dans son podcast Einfach mal luppen, Toni Kroos est revenu sur le tacle atroce (et l’exclusion) de Luis Díaz sur Achraf Hakimi lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). Pour l’ancien milieu du Rekordmeister, l’ailier colombien n’aurait pas dû écoper d’un carton rouge. Selon lui, l’arbitre « a laissé la blessure de Hakimi influencer son appréciation de l’action ». Ce dernier poursuit en déclarant que ce tacle est « dur », mais pas « intentionnel ».

« Si Achraf s’était relevé après le contact… »

Droit dans ses bottes, celui qui a aussi fait les beaux jours de la Mannschaft et du Real Madrid poursuit : « Si Achraf s’était relevé après le contact, personne n’aurait revu l’action. Dans ce genre de situation, l’arbitre doit juger l’action elle-même, et non ses conséquences. » Pour rappel, le latéral droit parisien, victime d’une grosse entorse, sera éloigné des terrains entre six et huit semaines et pourrait rater la CAN avec le Maroc.

La prochaine fois, si ce n’est pas une fracture ouverte, ça joue ?