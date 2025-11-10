Emmanuel Macron lance un appel à R9

Ce personnage de supporter de l’OM commence à être encore plus lassant que la situation politique actuelle.

Dans une vidéo aux côtés de Paul Cabannes, humoriste français expatrié au Brésil depuis plusieurs années, Emmanuel Macron a été interrogé sur son rapport au football. Celui dont on connaît l’amour pour l’Olympique de Marseille – au moins toute la communication qu’il fait autour depuis 2017 – était au pays du ballon rond pour participer à la COP 30 de Belem et n’a pas manqué d’en faire des caisses sur le club phocéen.

« Merci de clarifier ! »

Le président de la République devait ainsi deviner si les anecdotes étaient vraies ou fausses. « Le Brésilien Ronaldo Fenomeno a déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille s’il avait joué en France », a posé l’humoriste, avant qu’Emmanuel Macron ne répondu du tac au tac : « C’est non seulement vrai, mais c’est une évidence ! »

Argumentant sur la qualité des supporters olympiens, il a été refroidi par la terrible vérité : c’est évidemment faux. Fort de son statut de chef de l’État, il a décidé d’interpeller directement la légende : « Ceci est un appel à Ronaldo. Si on pouvait corriger les choses. Ronaldo, merci de clarifier ! »

En vrai, R9 aurait juste voulu jouer au PSG, comme tous les Brésiliens.

