Le président du Bayern a déjà une petite idée pour son successeur

Le retour tant attendu de la légende.

Après le limogeage d’Oliver Kahn de son poste de directeur général du Bayern Munich en 2023, le club bavarois cible une autre de ses légendes pour intégrer son organigramme. Interrogé par le journal Abendzeitung, le président du FC Bayern, Herbert Hainer, a nommé un certain Thomas Müller comme potentiel candidat à sa succession. « Il peut travailler pour nous sur le plan opérationnel, devenir un ambassadeur de la marque. Il pourrait même me succéder un jour », a affirmé l’homme d’affaires allemand.

« Après la confirmation de son départ (du FC Bayern), Thomas Müller est venu dans mon bureau. Je lui ai dit que s’il voulait plus tard un emploi dans le sport, il devrait passer par la MLS », a ajouté Hainer.

Thomas Müller s’éclate en MLS

Après avoir quitté le Bayern sur un (nouveau) titre de champion d’Allemagne, et un record de joueur le plus capé de l’histoire du club (756 matchs), le milieu offensif allemand a rallié la MLS et les Vancouver Whitecaps, où il régale. Encore buteur dans le premier tour des play-off face à Dallas, il a pour l’instant inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en neuf rencontres. Le club canadien affrontera le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Heug-min Son le 23 novembre, pour une place en finale de la Conférence Ouest.

Laissons le encore un peu profiter.

