Thomas Müller décroche son premier titre au Canada

Plus qu’un pour rattraper Kane.

Arrivé libre cet été à Vancouver après avoir tiré sa révérence au Bayern Munich, Thomas Müller continue de s’amuser comme en vacances prolongées en Amérique du Nord. L’attaquant allemand vient déjà de soulever un premier trophée avec les Vancouver Whitecaps. Bon, la saison régulière de MLS n’est même pas finie et on parle ici de la Coupe du Canada, donc à peu près aussi connue que le championnat de curling du Manitoba. Mais un trophée reste un trophée.

BATTLE OF THE NORTH IS BLUE & WHITE *ONCE AGAIN*! 🔵⚪️#VWFC | #CanChamp pic.twitter.com/oVi0hOHmX7 — X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) October 2, 2025

Derby en carton, star en or

En finale, face aux rivaux locaux du Vancouver FC (oui, il existe), les Whitecaps se sont imposés 4-2 et remportent ainsi pour la quatrième fois consécutive le trophée, une première depuis Toronto en 2012. Et il n’a fallu que dix minutes à l’inoxydable champion du monde 2014 pour faire la différence : dès la 5e minute, il balance une transversale lumineuse pour Ali Ahmed, qui ouvre le score. Cinq minutes plus tard, Müller se charge lui-même de transformer un penalty. L’Allemand en est déjà à 5 buts et 3 passes décisives en seulement 5 matchs sous ses nouvelles couleurs.

Bref, certains viennent en MLS pour la retraite dorée, Müller est venu pour compléter son armoire à trophées.

