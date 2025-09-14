Un 7-0 et un triplé pour Thomas Müller !

Thomas Müller à Vancouver, et pourquoi pas ?

En tout cas, l’Allemand semble y prendre énormément de plaisir depuis son arrivée. Ce dimanche, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est par exemple mis en valeur en s’offrant un triplé lors d’une victoire 7-0 contre Philadelphie à l’occasion de la 32e journée de Major League Soccer.

L’attaquant a ainsi commencé par planter deux penaltys en deuxième partie de première période, puis a inscrit l’ultime réalisation de son équipe de la tête à la 88e minute. Emmanuel Sabbi, lui, s’est contenté d’un doublé alors que Mathias Laborda et Rayan Elloumi ont également participé à la fête.

On passera sur le niveau de la défense adverse…