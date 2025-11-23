Hugo Lloris en colère contre une pelouse

Décidément, ce n’est (vraiment) pas son point fort.

En demi-finales de Conférence Ouest de la MLS, Hugo Lloris et Los Angeles ont été éliminés par Vancouver au bout d’une séance de tirs au but fatale au gardien français. Pourtant, les visiteurs avaient su réagir pendant le temps règlementaire : en forme, Son Heung-min s’était offert un doublé (dont un pion à la 95e minute) pour refaire les deux réalisations de retard inscrites par Emmanuel Sabbi et Mathias Laborda.

Harsh words about the artificial pitch in Vancouver. “The fans here deserve better. I don’t think it’s good for football” pic.twitter.com/Fn1vBgZ4RJ — Celso Oliveira (@celsoliveira_) November 23, 2025

Déçu malgré un penalty arrêté, le portier s’en est pris à la pelouse : « Je pense que la MLS devrait y réfléchir, et le propriétaire de Vancouver également. Nous aimons tous le football, donc ce stade doit avoir un meilleur terrain : jouer sur un terrain synthétique comme celui-ci, c’est presque inacceptable. Dans les divisions inférieures en France, il y a des synthétiques encore meilleurs que celui-ci. »

De quoi expliquer le premier tremblement de filet du match ?

<iframe loading="lazy" title="Vancouver Whitecaps vs. LAFC | MLS Highlights | ESPN FC" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oP7py2j8zps?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

