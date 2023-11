Quand l’arbitre aide le Los Angeles FC à marquer un but

C’est normal en MLS.

La rencontre de play-off de Major League Soccer entre les Vancouver Whitecaps et le Los Angeles FC (0-1), cette nuit, a accouché d’une séquence étonnante. Sur un corner renvoyé dans l’axe par la défense de Los Angeles à la 93e minute, alors que même le gardien de Vancouver est monté pour essayer d’égaliser, le milieu de terrain de Vancouver Alessandro Schopf tente d’aller au ballon, à la lisière de la surface. Sauf que sur son chemin, il rencontre Tim Ford, l’arbitre du match, et subit un écran involontaire – digne des meilleurs défenseurs de NBA – qui le met au sol.

OH MY!

WHAT HAVE WE JUST WITNESSED 🤯 pic.twitter.com/BgWbkRTCmt

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 6, 2023