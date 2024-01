Le meilleur buteur de MLS souhaite revenir en Ligue 1

L’Amérique était trop petite pour lui.

Après avoir conquis la MLS, qu’il a remporté en 2022, tout en terminant meilleur buteur de l’exercice 2023 (38 buts), Denis Bouanga s’ennuie. Pour preuve : le Gabonais, qui a quitté l’AS Saint-Etienne à l’été 2022, a formulé au Maine Libre son envie de « revenir jouer en France ou dans un club européen », pour se rapprocher de sa famille. L’ex-coéquipier de Gareth Bale, battu cette année en finale de MLS contre Columbus (1-2), souhaite revenir par la grande porte cet hiver : « C’est maintenant qu’il faut accrocher le train (…). La période est plus propice qu’en juin, car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur. »

Ce n’est pas l’OM qui cherche des ailiers ?

