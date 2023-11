Denis Bouanga et le Los Angeles FC en finale de conférence

Denis Bouanga fait mieux que Messi.

C’est d’un rush en solo du côté gauche jusqu’aux cages de Stefan Frei que l’ancien Stéphanois a offert le ticket des finales de conférence au Los Angeles FC, la nuit dernière. Le Gabonais a inscrit le seul but de la rencontre et a été bien épaulé par son gardien, Maxime Crépeau, auteur de nombreuses parades . Pour accéder à la finale, les Angelinos devront vaincre le Houston Dynamo dans la nuit de samedi à dimanche.

The Conference Finals are locked in. 🔒 pic.twitter.com/JRkCwGpZjl

— Major League Soccer (@MLS) November 27, 2023