Cavan Sullivan, 14 ans et désormais footballeur pro en MLS

Et vous, vous faisiez quoi à 14 ans ?

La nuit dernière en MLS, un record de précocité a été battu. Entré en jeu à la 85e minute du match entre Philadelphie, son équipe, et New-England, Cavan Sullivan est devenu à seulement 14 ans et 293 jours le plus jeune joueur américain à évoluer dans le monde professionnel, effaçant Freddy Adu (à 14 ans et 307 jours) des tablettes. Le milieu offensif avait déjà fait parler de lui, avec un transfert vers Manchester City qui sera débloqué dès l’instant qu’il soufflera ses 18 bougies en 2029. Un deal qui interpelle sur les pratiques des achats de jeunes joueurs.

Welcome to the show, Cavan Sullivan. ✨ The 14-year-old becomes the youngest player to debut in MLS history. pic.twitter.com/qbgjh4QRns — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2024

Ce record de précocité dans le football américain place aussi Cavan Sullivan parmi les joueurs les plus jeunes à évoluer dans le football professionnel. Christopher Atherton reste le joueur le plus jeune à avoir foulé une pelouse professionnelle, avec une entrée en jeu avec son club de Glenavon, évoluant en première division nord-irlandaise, lors d’un match de Coupe de la Ligue anglaise, à seulement 13 ans et 329 jours. Il battait alors le record de Eamon Collins, qui avait fait ses débuts avec Blackpool à l’âge de 14 ans et 323 jours, en 1980. En Espagne dans des temps beaucoup plus reculés, Albert Almasqué avait joué pour le FC Barcelone en 1902 un match de Coupe Macaya à l’âge de 13 ans et 340 jours.

On lui souhaite tout de même un meilleur destin qu’à Freddy Adu, « le prochain Pelé ».

