Manchester City en passe de signer un joueur américain de 14 ans

Bientôt, Manchester City enverra des scouts dans les crèches.

Selon les informations de The Athletic, les Citizens ont obtenu un accord pour signer Cavan Sullivan, jeune milieu offensif de 14 ans de l’académie de l’Union de Philadelphie. Le joueur est actuellement en passe de signer son premier contrat avec l’équipe première de la franchise pennsylvanienne. Il devrait jouer en MLS jusqu’à ses 18 ans avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Skyblues. Toujours selon le média britannique, son contrat à Philadelphie serait le plus onéreux de l’histoire du championnat nord-américain, comprenant des bonus de performances et un pourcentage à la revente.

14-year-old Cavan Sullivan, who is set to sign with Man City, made his professional debut.

The American came up with this game-winning assist 💫

(via @PhilaUnionII)pic.twitter.com/9cp9DlwP0o

— B/R Football (@brfootball) March 24, 2024