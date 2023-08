Messi encore buteur avec l’Inter Miami

Beckham à deux doigts de se faire tatouer le visage de Messi sur le torse.

Neuf buts en six matchs, voilà le ratio. En demi-finale de la Leagues Cup dans la nuit de mardi à mercredi, l’Inter Miami a facilement décroché sa place en finale en ne faisant qu’une bouchée de Philadelphia Union au Subaru Park (1-4). Titulaire, Messi a (évidemment) participé à la fête. Le champion du monde argentin a marqué le but du break depuis les 25 mètres en ajustant le gardien adverse Andre Blake d’une frappe vicieuse à ras de terre (20e).

