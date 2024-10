Jules Koundé répond aux critiques sur le défilé des joueurs

Un petit brin d’ironie.

Dans un tweet un peu moqueur, Jules Koundé a répondu mercredi à une séquence de RMC, où Jérome Rothen et Jean-Michel Larqué critiquaient la façon dont « sont déguisés » les joueurs de l’équipe de France lors de leur arrivée à Clairefontaine. « Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix.. Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut M. Larqué », rétorque le défenseur du FC Barcelone sur Twitter.

Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix.. Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut… https://t.co/DWX9lnPpM6 — Jules Kounde (@jkeey4) October 9, 2024

Et mettez vous en rang d’oignon au premier coup de la sonnerie aussi, non mais oh !

