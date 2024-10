L'Allemagne dit adieu à quatre géants de la Mannschaft

AT le Mardi 15 Octobre à 12:48 Article modifié le Mardi 15 Octobre à 13:35

Thomas Müller ne dépassera jamais le record de buts en Coupe du monde.

Ce mardi, le football allemand a tourné une sacrée page de son histoire. Au coup de sifflet final, le public pouvaient célébrer la victoire logique obtenue contre le rival néerlandais (1-0), acquise grâce au premier but en sélection du jeune espoir Jamie Leweling. Sauf que l’émotion du soir avait lieu deux heures plus tôt. Au moment où les deux formations pénétraient dans l’enceinte bavaroise, quatre piliers de la Mannschaft ont fait un dernier au revoir à l’équipe nationale : Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gündogan.

Quatre portraits à l’effigie des joueurs

Si Kroos n’était pas présent physiquement, les deux autres champions du monde et le milieu de Manchester City ont eu le droit à longues minutes d’applaudissements, sous le regard des portraits géants dépliés en tribune par les supporters. Le tout accompagné d’un message aussi sobre que ces quatre compères : « Légendes. Merci pour tout, les gars. »

Un vent de nostalgie a dû souffler dans les foyers allemands.

