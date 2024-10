L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas

Allemagne 1-0 Pays-Bas

But : Leweling (63e) pour la Mannschaft.

Il n’y a pas que la France qui a tapé son voisin ce lundi !

Un peu plus à l’Est, l’Allemagne s’est imposée face à son éternel rival néerlandais à Stuttgart (1-0). Et pour l’occasion, les joueurs locaux ont particulièrement brillé sur le terrain. Trois joueurs du VfB étaient en effet au coup d’envoi sur la pelouse, avec Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller et Jamie Leweling. C’est d’ailleurs ce dernier qui a inscrit le seul but de la rencontre peu après l’heure de jeu, profitant d’une mauvaise relance de Micky van de Ven pour fusiller la cage à bout portant (63e). Il s’agit du premier pion de l’ailier en sélection, qui avait vu l’arbitre de touche lui refuser un but dès la deuxième minute de jeu en début de match.

Pour le reste, la Mannschaft a été clairement plus dominante face à des Oranje peu convaincants. D’ores et déjà assurés de finir parmi les deux premiers, les hommes de Julian Nagelsmann fortifient encore un peu plus leur première place du groupe 2, eux qui comptent désormais dix points et cinq unités d’avance sur les Pays-Bas. Dans l’autre match, la Hongrie a battu la Bosnie-Herzégovine en déplacement grâce à un doublé de Dominik Szoboszlai (0-2). Les Magyarok comptent désormais le même nombre de points que les Néerlandais.

Prochain objectif des Allemands : retrouver l’Espagne et Marc Cucurella.

Pronostic Allemagne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations