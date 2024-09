En plein match, Jordan Henderson s’en prend violemment à son coéquipier Bertrand Traoré

Et si Jordan Henderson était un Lyonnais comme les autres ?

Opposé à Besiktas en Ligue Europa, l’Ajax Amsterdam a beau mener de trois buts d’avance (4-0 au final), son capitaine Jordan Henderson refuse de se la couler douce. Après une anodine perte de balle de Bertrand Traoré, la légende de Liverpool est monté dans le tours et a véhément réprimandé son coéquipier, visiblement excédé par la nonchalance de l’ancien lyonnais. À la limite du tête contre tête, plusieurs de leurs coéquipiers se sont interposés pour séparer les deux hommes.

Après la rencontre, le roc anglais s’est montré bien moins énervé que sur le terrain. « Mon histoire avec Traoré ? Si vous me regardez jouer au fil des années, c’est assez normal pour être honnête, calme-t-il au micro de Ziggo Sport, Intimidant ? C’est le football ! Nous voulons gagner, nous voulons nous améliorer ! Si nous encaissions un but, il restait encore beaucoup de temps, donc… Il y a parfois des embrouilles mais c’est bien, ça tient tout le monde en haleine ».

Jordan Henderson had to be held back by his Ajax teammates after he lost his cool at Bertrand Traoré for pushing an opponent to the ground after losing the ball 😤 pic.twitter.com/795QtyAmCI

— ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2024