L’Ajax et Tottenham en démonstration, la Roma rattrapée

Premier but en Coupe d’Europe, pour l’ancien du Paris Saint-Germain !

À l’occasion de la première journée de Ligue Europa, Hugo Ekitike s’est offert un petit baptême en inscrivant une jolie réalisation. Sauf que ça n’a pas suffi à l’Eintracht Francfort pour s’imposer, puisque Pavel Sulc a égalisé trois minutes plus tard en faveur du Viktoria Plzeň. Les Allemands ont pourtant repris deux longueurs d’avance avec Eric Junior Dina-Ebimbe et Rasmus Kristensen, mais ils ont complètement craqué sur la fin (devant Prince Adu et Vaclav Jemelka) pour concéder le nul. Autre favori jouant à domicile ce jeudi soir, la Roma a également déçu : les Italiens ont cru battre l’Athletic Bilbao en capitalisant sur un coup de tête d’Artem Dovbykles, avant de voir Aitor Paredes remettre l’église au milieu de l’immense village international et les Basques revenir en Espagne avec une unité en poche.

La sauce hollandaise

Autre renversement : mené jusqu’à la 88e et un penalty transformé par Osher Davida, le Sporting Braga a retourné le Maccabi Tel Aviv en deux temps trois mouvements (ceux de Bruma, qui a tout changé en une poignée de secondes et un péno). Tottenham a pendant ce temps-là fait la différence par Pape Matar Sarr, Brennan Johnson et Dominic Solanke devant Qarabağh malgré l’expulsion de Radu Drăgușin avant même le quart d’heure de jeu (et un péno concédé, finalement raté). De son côté, l’Ajax Amsterdam a signé l’une des performances de la journée : opposés à Beşiktaş, les Hollandais ont sorti une prestation convaincante et aboutie (à l’image des réalisations de Kian Fitz-Jim, Mika Godts et Kenneth Taylor). Enfin, le Steaua Bucarest a soigné son entrée dans la compétition : les Roumains ont écrasé Rigas à domicile avec notamment un doublé de Darius Olaru, l’ouverture du score pour Daniel Birligea et un dernier pion marqué par Marius Stefanescu.

Ça ne vaut pas un succès à la José Mourinho.

Roma 1-1 Athletic Bilbao

Buts : Dovbyk (32e) pour la Roma // Paredes (85e) pour l’Athletic Bilbao

Ajax Amsterdam 4-0 Beşiktaş

Buts : Fitz-Jim (31e), Godts (51e et 73e) et Taylor (55e)

Tottenham 3-0 Qarabağh

Buts : Johnson (12e), Sarr (52e) et Solanke (68e)

Eintracht Francfort 3-3 Viktoria Plzeň

Buts : Ekitike (38e) et Dina-Ebimbe (63e) pour l’Eintracht Francfort // Sulc (41e), Adu (86e) et Jemelka (90e+2) pour le Viktoria Plzeň

Braga 2-1 Maccabi Tel Aviv

Buts : Bruma (88e et 90e+5) pour Braga // Davida (30e, SP) pour le Maccabi Tel Aviv

Steaua Bucarest 4-1 Rigas

Buts : Birligea (8e), Stefanescu (32e) et Olaru (58e et 69e) pour le Steaua Bucarest // Lipuscek (23e) pour Rigas

