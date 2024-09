Fenerbahçe et les Glasgow Rangers gagnent tranquille

Se muer en renard des surfaces, en l’espace de 50 secondes.

C’est exactement ce qu’a fait Nedim Bajrami, ce jeudi soir : à l’occasion de la première journée de Ligue Europa, l’Albanais a donné l’avantage aux Glasgow Rangers avant même que la première minute de jeu soit passée, en étant au rebond d’une frappe sur le poteau. Les Écossais ont donc parfaitement entamé leur déplacement à Malmö et l’ont également très bien terminé, puisqu’ils ont fait le break en seconde mi-temps via un poteau rentrant de Ross McCausland pour s’assurer un précieux succès (en dépit d’une possession de balle en faveur des Suédois).

Des buts et des rouges, dans la rencontre du Special One

En parallèle, Fenerbahçe a dominé l’Union saint-gilloise grâce à l’ouverture du score de Çağlar Söyüncü à la suite d’un corner en milieu de première période. S’ils ont touché les montants de Dominik Livaković, les Belges n’ont jamais réussi à égaliser malgré l’entrée de Sofiane Boufal et ont ainsi laissé l’équipe de José Mourinho démarrer la compétition avec une victoire. À noter que Kevin Mac Allister s’est fait expulser (comme Bright Osayi-Samuel dans le temps additionnel), que Christian Burgess a marqué contre son camp après un bel arrêt de son gardien Anthony Muris, que Franjo Ivanović a loupé un penalty et que Ross Sykes a inscrit un but anecdotique.

Pas le même spectacle qu’un mercredi, malheureusement.

Fenerbahçe 2-1 Union saint-gilloise

Buts : Söyüncü (26e) et Burgess CSC (82e) pour Fenerbahçe // Sykes (90e+3) pour l’Union saint-gilloise

Malmö 0-2 Glasgow Rangers

Buts : Bajrami (1re) et Mccausland (76e)

