José Mourinho et Allan Saint-Maximin se clashent en poésie

Qui dit match de Fenerbahçe, dit Mourinho show !

La semaine dernière, il avait fait semblant de s’endormir après une question beaucoup trop longue posée par un journaliste. Ce jeudi, avant le huitième retour de Ligue Europa contre les Rangers, c’est toujours avec autant d’ironie, mais un peu moins de second degré, que le Portugais s’est exprimé.

L’ascenseur et les escaliers

L’ancien entraîneur de Chelsea a fait usage de sa repartie légendaire lorsqu’il a été interrogé sur son joueur Allan Saint-Maximin, qui avait publié ce message sur Instagram après avoir appris sa non-convocation pour le déplacement en Écosse : « Lorsqu’un mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. C’est plus long, mais ça finit par arriver. »

« Je ne savais pas que Saint-Maximin était doué pour la poésie, a répondu le Mou. Je ne suis pas mauvais non plus. Lorsqu’un footballeur travaille bien, travaille dur, s’entraîne tous les jours, il peut être en forme et monter les escaliers. Il n’a pas besoin d’ascenseur. En revanche, si un joueur ne s’entraîne pas bien, arrive en retard, est en surpoids, n’est pas prêt à jouer un match, il a besoin d’un ascenseur pour monter. Car il se fatigue vite dans les escaliers. »

L’ailier en a donc remis une couche, dans une nouvelle story, arguant que son poids était resté le même depuis 2022 – preuves à l’appui – avec un nouveau proverbe à destination de son entraîneur : « Le mensonge donne des fleurs, mais ne donne pas de fruit. »

C’est du football, ou Les Liaisons dangereuses ?