Ligue Europa : Porto prend froid en Norvège, le fils de Mark van Bommel aide l’AZ Alkmaar à gagner

L’abus de Porto cause des maux de crâne.

Ce mercredi, la Ligue Europa reprend ses droits avec neuf rencontres au programme, dont deux prévues en début de soirée. Et ce départ de C3 a déjà offert du spectacle, puisque le FC Porto a été battu à la surprise générale par le FK Bodø/Glimt (3-2). Malgré une ouverture du score portugaise de Samu Omorodion dès la huitième minute de jeu, les Dragões se sont fait retourner comme des crêpes par les Norvégiens avec un but de Kasper Hogh et un doublé de Jens Hauge. À dix contre onze après une exclusion (51e), Glimt est tout de même parvenu à assurer sa victoire en ne concédant qu’un but sans conséquence de Deniz Gül dans le temps additionnel.

L’autre rencontre de la soirée a elle aussi offert un scénario spectaculaire, avec une victoire difficile de l’AZ Alkmaar face aux Suédois de l’IF Elfsborg (3-2). Les Scandinaves ont d’abord ouvert le score via Timothy Ouma, avant de concéder deux buts de Ruben van Bommel, le fils du légendaire Mark. Si Simon Hejdlund a remis les deux équipes à égalité, Troy Parrott a finalement offert la victoire à l’AZ sur penalty à la 73e minute.

Le nom de famille d’Arjen Robben associé à celui de Van Bommel, ça ne pouvait faire que des étincelles.

Bodø/Glimt 3-2 FC Porto

Buts : Kasper Hogh (15e) et Jens Hauge (40e, 62e) pour la Horde jaune // Samu Omorodion (8e) et Deniz Gül (90e) pour les Dragões

Exclusion : Isak Dybvik Määttä (51e) pour Glimt

AZ Alkmaar 3-2 IF Elfsborg

Buts : Van Bommel (44e, 55e) et Troy Parrott (73e) pour les Kaaskoppen // Timothy Ouma (23e) et Simon Hejdlund (53e) pour les Jaunes

Exclusion : Samuel Holmén (86e) pour Elfsborg

