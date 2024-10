Pronostic Elfsborg AS Rome : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Roma assume son statut contre Elfsborg

Elfsborg, deuxième du championnat suédois la saison dernière, a dû passer par plusieurs tours de qualification pour accéder à la Ligue Europa. Leur début dans cette compétition a été difficile avec une défaite contre l’AZ Alkmaar (3-2), pourtant l’un de leurs adversaires les plus abordables. En championnat, ils sont actuellement cinquièmes, à quatre points du podium, après des matchs nuls contre Norrköping (2-2) et Hammarby (0-0), avant de se reprendre avec une victoire contre Kalmar (1-3). Le milieu Jens Thomasen, absent lors du dernier match européen, sera de retour, mais le défenseur Holmen est suspendu. Parmi les joueurs clés, on retrouve Michael Baidoo, auteur de 10 buts et 5 passes décisives, ainsi que Simon Hedlund, Abdullai, et le jeune milieu prometteur Qasem.

La Roma, habituée à jouer sur la scène européenne, semble plus expérimentée que son adversaire du jour. En Serie A, elle a terminé 6e la saison passée et a atteint les demi-finales de la Ligue Europa, éliminée par le Bayer Leverkusen. Malgré un début mitigé cette saison, avec un match nul contre Bilbao (1-1) en Ligue Europa et une 9e place en championnat après 6 journées, la Roma reste sur deux victoires convaincantes face à l’Udinese (3-0) et Venise (2-1). Elle devra cependant composer sans Le Fée et Saelemaekers, toujours blessés. Du côté offensif, Dovbyk, après une période d’adaptation, a marqué 2 buts lors des 3 dernières rencontres, et pourrait être associé à Dybala et Manu Koné. Forte de son expérience européenne, la Roma devrait s’imposer, et pourquoi pas avec un but du Pichichi 2023, Dovbyk.

