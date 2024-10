Szczęsny : « Le fait que je fume ne regarde que moi »

Les présentations sont faites.

Deux jours après sa signature au FC Barcelone, Wojciech Szczęsny a répondu aux questions des journaux catalans Sport et Mundo Deportivo, et notamment sur son addiction… au tabac ! Le gardien polonais de 34 ans a déjà été photographié plusieurs fois clope au bec lors de son passage à la Juve, mais assume et assure que cela n’affecte pas ses performances pour autant : « Ce sont des choses que je ne change pas dans ma vie personnelle et ce n’est le problème de personne si je fume. Cela ne m’affecte pas, ni ce que je fais sur le terrain. »

« Pas devant les enfants »

Côté bonne conscience, le nouveau portier du FC Barcelone se rassure comme il peut : « Et je ne fume pas devant mes enfants, pour ne pas avoir une mauvaise influence sur eux. Parfois, quelqu’un prend des photos de moi en étant caché derrière les arbres, mais cela ne dépend pas de moi. J’essaie de le cacher et de ne pas le montrer aux gens. » Szczęsny dit vouloir être jugé en tant que gardien et non pour ces premières polémiques.

Bonne chance avec les paparazzis espagnols, sacrément tenaces.

