Wojciech Szczęsny libéré par la Juventus

La fin des problèmes pour le speaker de la Juve.

Une vraie page se tourne à la Juve, avec le départ libre de Wojciech Szczęsny de la Juventus. Sous contrat encore jusqu’en 2025, les deux parties se sont mises accord sur une rupture de contrat, laissant le portier polonais de 34 ans libre de s’engager où il le souhaite. Présent chez la Vieille Dame depuis le 19 juillet 2017 en provenance d’Arsenal, il a gardé les cages bianconere durant 252 matchs, pour un total de 103 clean-sheets.

🚨⚫️⚪️ Juventus and Wojciech Szczesny have now reached mutual agreement to terminate the contract with immediate effect.

Paperwork being prepared and checked; if all good, Szczesny leaves Juventus getting an important pay-out fee.

🇵🇱 Szczesny will be available as free agent. pic.twitter.com/f1OGarTu9E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024