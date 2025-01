Le Barça revient de l’enfer à Benfica

Benfica 4-5 FC Barcelone

Buts : Pavlidis (2e, 22e, SP 30e), Araujo CSC (68e) pour Benfica // Lewandowski (SP, 13e & 78e), Raphinha (64e, 90e+5), Garcia (86e) pour le Barça

Le Barça est immortel !

Au terme d’une rencontre légendaire, terminée sous une pluie diluvienne, le Barça est revenu des enfers pour s’imposer 5-4 sur la pelouse du Benfica après avoir été mené… 4-2 !

Drôle de baptême pour Szczęsny

Et quelle soirée a passée Wojciech Szczęsny, le portier polonais barcelonais, qui disputait son premier match pour les Blaugrana en Ligue des champions. D’entrée, il n’a absolument rien pu faire sur l’ouverture du score de Vangélis Pavlídis, parfaitement servi par un centre venu de la gauche signé Álvaro Carreras (1-0, 2e). L’ancien gardien de la Juve n’avait pas gambergé longtemps, à ce moment-là de la partie, puisque dix minutes plus tard à peine Robert Lewandowski égalisait sur penalty d’un contre-pied parfait pour sanctionner une faute de Tomas Araujo sur le jeune Alex Balde (1-1, 13e).

Szczęsny, Baldé, les deux hommes vont être à l’origine du doublé de Pavlidis en se percutant de façon incompréhensible à 30 mètres du but barcelonais, ce qui offre au Grec le soin de redonner l’avantage à Benfica (2-1, 22e). Et puis quitte à vivre une première période en enfer, Szczęsny commet l’irréparable dans sa surface sur Kerem Aktürkoğlu à la suite d’une sublime passe en une touche du Norvégien Fredrik Aursnes. Penalty, Pavlidis, triplé, Benfica s’envole (3-1, 30e).

De 2-4… à 5-4 !

En deuxième période, Szczęsny pense se rassurer quand Trubin décide de lui voler la vedette dans le game de la toile de l’année : relance totalement manquée du portier ukrainien directement sur la tête de Raphinha qui marque presque sans faire exprès (3-2, 64e). Mais voilà, quasiment instantanément, Benfica reprend deux pions d’avance : Andreas Schjelderup rend fou sur son côté gauche, pense offrir un quadruplé à Pavlidis, mais Ronald Araujo pousse lui-même le cuir au fond des filets (4-2, 68e). Terminé ? Oh non, loin de là ! Lamine Yamal force Carreras à concéder un penalty plutôt généreux et permet à Lewandowski de remettre ça (4-3, 78e). Le Barça est irrésistible et va parvenir à égaliser sur un caviar de Pedri bonifié par un coup de casque rageur d’Eric Garcia (4-4, 86e). Sur la dernière action du match, Szczęsny s’interpose avec autorité dans sa surface, la relance est rapide, Raphinha part seul en contre et fait exulter les fans catalans présents dans la capitale portugaise (4-5, 90e+5). Un match géant, de bout en bout.

Benfica (4-2-3-1) : Trubin – T. Araujo, Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes (Barreiro, 61e), Luis – Akturkoglu (Bah, 71e), Kokcu (Rollheiser, 80e), Schjelderup (Di María, 71e) – Pavlidis (Amdouni, 80e). Entraîneur : Bruno Lage.

Barcelone (4-2-3-1) : Szczęsny – Koundé (Garcia, 74e), R. Araujo, Cubarsí, Baldé (Torres, 74e) – Casado (De Jong, 62e), Pedri – Yamal (Martin, 90e), Gavi (Lopez, 62e), Raphinha – Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.

Le PSG ne pourra pas être éliminé de la Ligue des champions ce mercredi