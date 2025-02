Mexique : des suspensions de 57 ans cumulées pour des joueurs accusés d’avoir truqué des matchs

Dans la vie, il y a des cactus.

La commission de discipline de la fédération mexicaine de football (FMF) a frappé fort : sept joueurs de 2e et 3e divisions ont été suspendus pour des faits de paris et de trucages de matchs lors de la saison 2024-2025. Comme indiqué dans le communiqué relayé par le Diaro Récord, c’est l’équivalent en cumulé de 57 années de suspension

Rien ne va plus, les jeux sont faits

Deux joueurs, l’un du Real Apodaca FC et l’autre des UAT Correcaminos, sont privés d’activités liées au football professionnel durant 16 longues années. Ils auraient saboté leurs propres matchs, parfois par deux buts d’écart ou plus comme rapporte l’agence Associated Press. Trois autres membres du Real Apodaca FC sont suspendus pour 7 ans, tandis que deux de leurs coéquipiers sont bannis pour 2 ans.

La FMF prévient que les clubs impliqués pourraient être désaffiliés en cas de récidive. L’affaire, jugée suffisamment grave, sera portée devant la FIFA. L’instance mexicaine assure poursuivre sa lutte contre les paris illicites et la corruption qui gangrènent son championnat.

Pour qu’on se rende bien compte, 57 ans, c’est l’âge de Kazuyoshi Miura…

