Marek Hamšík dévoile sa passion pour les poules

À 36 ans, Marek Hamšík est désormais bien rangé des bagnoles – enfin des crampons, quoi –, mais l’ex-footballeur slovaque ne se tourne pas pour autant les pouces. Et pour cause, l’idole du Napoli a tout claqué pour un élevage de poules. Dans une interview accordée à Sport24.sk, celui qui reste en parallèle team manager de la sélection slovaque raconte comment cette aventure a commencé : « Tout a commencé en avril de l’année dernière, pendant la Semaine sainte, lorsque nous avons commandé des œufs fécondés, dont nous avons ensuite incubé quelques poussins. Maintenant, nous sommes fiers du poulailler que nous avons construit et équipé. »

Fou à lier de son poulailler

Son installation n’a rien d’ordinaire. Conçu sur mesure, son poulailler ressemble à un véritable hôtel de luxe pour volailles, avec chauffage, ventilation et portes automatiques qui s’ouvrent chaque matin. « Les poules sont peut-être encore mieux soignées que nous. Nous essayons qu’elles soient heureuses, et nous aussi, explique-t-il. Jusqu’à présent, nous en avons 29 et elles pondent environ deux douzaines d’œufs par jour. » Sa famille est ainsi autosuffisante en matière de production, et le surplus est distribué autour de lui !

Est-ce étonnant pour une personne qui a si bien arboré la crête ?

