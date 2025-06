L’Espagne vient à bout de la Slovaquie au terme d’un match fou

Slovaquie espoirs 2 – 3 Espagne espoirs

Buts : Kopásek (48e), Suslov (53e) pour les Slovaques // Pubill (16e), Joseph (18e), Tarrega (90e) pour la Rojita

Et à la fin c’est l’Espagne qui gagne.

Pour l’ouverture de cet Euro espoirs, les Slovaques, hôtes de la compétition, ont affronté l’Espagne, titrée à cinq reprises (1986, 1998, 2011, 2013 et 2019) et vice-championne d’Europe en titre. Favoris sur le papier, les Espagnols ont tenu leur rang en première période en comptant deux buts d’avance avant de voir la Slovaquie revenir à hauteur en seconde période, mais la Rojita a su faire preuve d’abnégation pour finalement l’emporter 3 à 2 au bout du temps réglementaire.

Deux minutes pour tout renverser

Dominateurs mais en manque d’efficacité durant l’ensemble du premier quart d’heure de jeu, les Espagnols ont multiplié les situations avant de trouver le chemin des filets par Diego López (11e). Mais c’est finalement Marc Pubill, l’arrière droit de la Rojita, qui est parvenu à tromper la vigilance de Ľubomír Belko après le poteau trouvé par César Tárrega et le décalage parfait de Mateo Joseph pour López qui offre un but PES au défenseur d’Almería (0-1, 16e). Sonnés, les défenseurs slovaques ont manqué de lucidité deux minutes plus tard lors de l’offensive espagnole parfaitement conclue par Joseph trouvé en parfaite position par Juanlu Sánchez (0-2, 18e). Les Slovaques ont tenté de se rebiffer par l’entremise de Nino Marcelli (25e) puis de Samuel Kopásek (30e) et de Tomáš Rigo (33e) mais sans succès.

[📺 LIVE] 🏆 #beINEUROu21 🇸🇰🇪🇸 L'Espagne marque le premier but de l'Euro Espoirs ! 👏 Marc Pubill d'Almeria ouvre le score contre la Slovaquie ! pic.twitter.com/NmZiEp1xQ3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 11, 2025

Les Faucons se rebellent

Alors que les Slovaques ont peiné durant les 45 premières minutes à asseoir leur jeu, les petits Faucons sont revenus des vestiaires dans une toute nouvelle dynamique. Kopásek, l’un des rares à s’être illustrés du côté des Bleu et Blanc en première période, est venu catapulter sa reprise sous la barre d’Alejandro Iturbe pour réduire l’écart (1-2, 48e). La première pierre à l’édifice de la remontée slovaque, puisque quelques minutes plus tard, le nouvel entrant de la Rojita Hugo Bueno s’est rendu coupable d’un tacle trop appuyé dans sa surface, Damian Sylwestrzak n’a pas hésité une seule seconde avant de désigner le point de penalty. Sans trembler, Tomáš Suslov est venu ramener son équipe à hauteur des Espagnols (2-2, 53e). La rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre en fin de rencontre, mais c’est finalement la Rojita qui est sortie victorieuse de ce duel grâce au but à la fin du temps réglementaire de Tárrega à la suite d’un corner frappé par Javi Guerra et dévié par Cristhian Mosquera (2-3, 90e).

Slovaquie Espoirs (4-3-3) : Belko – Javorcek, Obert, Jakublo, Kopásek – Suslov (Jambor, 87e), Nebyla, Rigo (Kaprálik, 80e), L.Sauer (Čerepkai, 80e), Holly (M.Sauer, 75e), Marcelli (Šviderský, 87e). Sélectionneur : Jaroslav Kentos.

Espagne Espoirs (4-2-3-1) : Iturbe – Pubill, Mosquera, Tárrega, Martín (Bueno, 46e) – Guerra, Turrientes (Jauregizar, 77e) – Juanlu Sánchez (Moro, 66e), Torre (Moleiro, 59e), López – Joseph (Fernández, 66e). Sélectionneur : Santi Denia.

