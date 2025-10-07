Dominik Greif refuse de se rendre en sélection

Imbroglio en Slovaquie.

Alors que la Slovaquie affrontera l’Irlande du Nord et le Luxembourg les 10 et 13 octobre prochains, les Faucons devront se passer de Dominik Greif, le gardien de l’Olympique lyonnais, qui a renoncé à se rendre au rassemblement du mois d’octobre. La raison ? Sa participation à la rencontre entre l’OL et Toulouse dimanche après-midi (1-2) qui aurait empêché le portier d’arriver à l’heure au rassemblement prévu lundi à 15h30 au camp d’entraînement de Senec.

Les versions s’entrechoquent

Dans une vidéo, la Fédération slovaque assure avoir donné plusieurs propositions au portier lyonnais mais qu’aucune ne lui convenait : « Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale. Le sélectionneur devait avoir tous les joueurs disponibles pour ce lundi à 15h30. Le vol initial de Lyon à Budapest était prévu pour aujourd’hui, mais il n’arriverait qu’à 16h30C’est pourquoi nous avons proposé aux deux joueurs trois options pour arriver à l’heure. Sauer a choisi de prendre le train de Lyon à Genève et de s’envoler pour Vienne dans la matinée. Il est arrivé à Senec vers 13h00. Cependant, aucune de ces options ne convenait à Greif, qui a donc décidé de ne pas venir ».

Dominik Greif a jeho reakcia na údajne odmietnutie reprezentácia ⬇️⬇️⬇️ zdroj: IG/slovenski_futbalisti pic.twitter.com/V2BCkZgaXk — Matej Gyurkovič (@MGyurkovic) October 6, 2025

Une version que réfute le principal intéressé qui a également publié une vidéo, en réponse à sa fédération : « Je n’ai absolument pas refusé de représenter comme on l’a dit. J’ai seulement pris la liberté de demander à conserver le programme initial qui était prévu pour moi. J’étais enthousiaste à l’idée de cette nomination. Le lendemain, j’ai été contacté par le directeur technique avec lequel j’ai organisé le vol et tout s’est bien passé. Je ne sais pas comment la fédération est arrivée à l’heure de 16h30. En tout cas, je trouve banal que l’on parle de minutes. Je leur ai demandé de respecter l’horaire, car la veille du match l’équipe nationale m’a contacté pour me dire que l’arrivée à Budapest est tardive, car il y a une vidéo à 15h30, à laquelle tout le monde doit être présent ». Le gardien a également assuré n’avoir eu que deux options à sa disposition : « Il n’y en a pas eu trois, il y en a eu deux qui m’ont été proposées. Après mon duel, prendre le train pour Genève dans la nuit et de là prendre l’avion pour Vienne le matin, ou aujourd’hui (lundi, ndlr) 3h30 pour le vol du matin pour déposer mes bagages à 5 heures et partir pour Bruxelles à 7 heures. Et tout cela pour arriver deux, voire trois heures plus tôt à Senec, ce qui me paraît absurde quand on parle d’un tel décalage horaire ». Face à cette situation, Greif a donc décidé de ne pas honorer sa convocation.

Il a finalement été remplacé par Dominik Takáč, le gardien du Slovan Bratislava.

Bastian Schweinsteiger démolit la Nationalmannschaft