Bastian Schweinsteiger démolit la Nationalmannschaft

Schweini chafouin.

Après la débâcle historique de l’Allemagne face à la Slovaquie (2-0), première défaite à l’extérieur de la Nationalmannschaft dans une campagne de qualification pour une Coupe du monde, Bastian Schweinsteiger n’a pas maché ses mots. Reconverti consultant auprès du service public allemand, l’ancien milieu du Bayern estime que la sélection dont il a porté le maillot à 121 reprises n’a pas le statut d’un prétendant au titre mondial : « À aucun moment aujourd’hui je n’ai pensé que nous allions gagner ce match. Nous avons été vraiment mauvais, nous n’avons pas été dangereux, nous n’avons rien montré physiquement. Or, si tu veux gagner une Coupe du monde, tu dois être résistant », s’est emporté le champion du monde 2014 qui ne tient cependant pas à accabler le sélectionneur Julian Nagelsmann.

Selon lui, les joueurs, sifflés par une partie du public, ont une grande part de responsabilité à assumer : « Ils doivent comprendre par eux-mêmes que cela ne suffit pas. L’entraîneur peut tenir des discours toute la nuit, si vous jouez comme aujourd’hui, vous pouvez vous estimer heureux si jamais vous parvenez à vous qualifier pour la Coupe du monde. »

Sa conclusion est simple : « Pour moi, on n’a pas vu l’équipe nationale d’Allemagne aujourd’hui. » Qu’est-ce-que ça va être si jamais elle ne réapparait pas contre l’Irlande du nord ce dimanche…

