Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou

Toujours en rouge.

Christopher Wooh quitte le Stade rennais et rejoint le Spartak Moscou. Le défenseur central de 23 ans a signé un contrat de quatre en Russie, dont le marché des transferts est encore ouvert jusqu’au 12 septembre. International camerounais, Wooh avait débarqué à Rennes à l’été 2022, en provenance du Racing Club de Lens. Il a disputé 60 rencontres (et marqué deux buts) avec l’équipe bretonne, où il aura formé la charnière avec Jérémy Jacquet la saison dernière.

Les transactions France-Russie se multiplient depuis plusieurs mois.

Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

